Lourdesgrot Liempde krijgt opnieuw de zegen

Algemeen

2 uur geleden

Pastoor Geertjan van Rossem zegent de Lourdesgrot in Liempde, die onlangs is opgeknapt, vrijdag 20 mei om 18.30 uur opnieuw in. De devotieplek bevindt zich in de Kloostertuin.