Lourdesgrot Liempde krijgt opnieuw de zegen

50 minuten geleden

Pastoor Geertjan van Rossem zegent de Lourdesgrot in Liempde, die onlangs is opgeknapt, vrijdag 20 mei om 18.30 uur opnieuw in. De devotieplek bevindt zich in de Kloostertuin.

De Heilig Hartparochie heeft de Lourdesgrot geadopteerd, zowel financieel als voor wat betreft het onderhoud. Het bestuur vindt het passend de devotieplek opnieuw te laten inzegenen. De laatste keer dat dit gebeurde, was in 2008, na een grondige restauratie. Het bouwwerk dateert uit de negentiende eeuw.

Tineke van der Heijden spande zich vijftien jaar geleden flink in voor het noodzakelijke herstelwerk. Zij hield de grot ook jarenlang bij. De 88-jarige bewoonster van De Vlaswiek steekt nog regelmatig een kaarsje bij Maria aan.

De inzegening vindt uiteraard in de meimaand plaats, die gewijd is aan de Heilige Maagd.