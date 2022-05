Judoka Keira Kreijveld op het hoogste treetje

De Liempdse judoka Keira Kreijveld kan weer een titel op haar erelijst bijschrijven. Ze won zondag 15 mei het Houvast-toernooi in Mierlo. De sportster deed mee in de klasse meisjes onder achttien, tot 57 kilogram.

Vijftien judoka’s streden in Keira’s poule om een podiumplek. In haar eerste partij ging de Liempdse direct in de aanval en bracht haar tegenstander uit balans. Vervolgens scoorde ze ippon met een heupworp.

In haar tweede partij liet Keira wazari aantekenen met een worp waarmee ze haar tegenstander achterover gooide. Ze nam haar tegenstander in het aansluitende grondgevecht in een houdgreep, goed voor ippon en dus de overwinning.

De derde wedstrijd was de moeilijkste. Beide judoka’s scoorden een wazari en aan het eind van de reguliere tijd stonden ze gelijk. In de zogeheten golden score wierp Keira haar tegenstander achterover en sleepte een tweede wazari in de wacht. Ze stond in de finale.

HEUPWORP

Die verliep soepel. De Liempdse nam eerst een worp van haar opponent over, goed voor zeven punten. Met een heupworp scoorde ze ippon en was het pleit beslecht.

Jesse Romviel, net als Keira lid van de judoclub in Liempde, won zaterdag twee partijen in de klasse jongens onder vijftien jaar, tot 42 kilogram.