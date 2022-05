Strook natuur nu correct ingetekend in bouwplan Lennisheuvel

1 uur geleden

De Raad van State torpedeerde vorig jaar het bestemmingsplan voor nieuwbouwproject Achter den Eijngel in Lennisheuvel. Boxtel moest terug naar de tekentafel. Inmiddels ligt er een aangepast ontwerpbestemmingsplan. Dat gaat vanaf 26 mei in procedure.

Dat er in Lennisheuvel snel een nieuwe wijk verrijst, is nog lang niet zeker. Tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen namelijk bezwaren worden ingediend, zoals dat tegen de vorige versie ook kon. Mocht dat gebeuren, dan betekent dit opnieuw vertraging.

Heel veel is er in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan niet veranderd ten opzichte van de vorige opzet uit 2019. Wel is de fout hersteld die maakte dat de Raad van State het voormalige bestemmingsplan vernietigde. Op de officiële kaarten was een strook natuur, een ecologische verbindingszone tussen de Heerenbeekloop en de nieuwe woningen, niet correct ingetekend. Daardoor leek die smaller dan was toegestaan.

DIEREN EN PLANTEN

Omdat het vorige plan van drie jaar geleden was, zijn onderzoeken naar stikstofuitstoot, archeologie, geur en geluid geactualiseerd. Een studie naar dieren en planten die in het gebied voorkomen, loopt nog.

26 mei gaat eveneens de concept-omgevingsvergunning in procedure, voor 65 woningen. Dit zijn de huizen die projectontwikkelaars Janssen de Jong uit Son en Breugel en Hazenberg Bouw uit Vught neerzetten. Er is binnen Achter den Eijngel ruimte voor 87 woningen. De overige 22 kavels zijn voor particulieren die zelf bouwen.

OP DE FOTO: Het bouwbord dat de nieuw te bouwen wijk in Lennisheuvel markeert, werd in 2021 al geplaatst. Foto: Peter de Koning.