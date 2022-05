Andrej Verhoeks uit Eindhoven werkt als woonmakelaar in de sociale huursector in Boxtel. In zijn vrije tijd is hij schrijver.

Woonmakelaar Joost schrijft spannende streekroman

28 minuten geleden

Andrej Verhoeks van woonstichting Joost is in zijn vrije tijd schrijver. Hij begon met verhaaltjes voor kinderen, kreeg de smaak te pakken en richt zich nu op volwassenen. Zijn laatste boek – deel een uit een trilogie – verscheen in maart onder de titel De Geloofsbrief.

Eindhovenaar Verhoeks (1975) werkt nu zo’n vijftien jaar voor Joost en is er woonmakelaar. De Geloofsbrief verscheen in maart als paperback en heeft de ingrediënten van een streekroman met spanning en mysterie waardoor een pakkend geheel ontstaat.

Het boek verhaalt over Susan die terugkeert naar haar geboortedorp. Daar is ze niet welkom, dat wordt haar meteen duidelijk. Als haar vader niet midden in de nacht verward had opgebeld, was ze zeker niet gegaan. Nu is ze terug op de plek waaraan ze ontsnapt dacht te zijn.

Op hetzelfde moment wordt vanuit het Vaticaan opdracht gegeven aan een huurling om naar dit dorp af te reizen. Het duurt niet lang voordat Susan erachter komt dat de plaatselijke intriges veel meer inhouden dan ze ooit voor mogelijk hield. Ze raakt verwikkeld in een maalstroom van zoektochten, mysterie en achtervolgingen. Ze ontdekt dat mensen een geheim beschermen dat sommigen tegen elke prijs proberen te bemachtigen. Een jacht is begonnen.