Heemkundelezing over eeuw kloosterleven Gemonde

Sociaal-cultureel historica Ricky van Oorschot uit Nijmegen houdt donderdag 19 mei een lezing over het Gemondse Sint-Odulphusklooster en zijn bewoners. Dat doet zij op uitnodiging van heemkundekring Den Hogert in gildeaccommodatie Datmunda aan de Kaal Hoefsteeg.

Op haar zeventiende, zo’n halve eeuw geleden, vertrok Van Oorschot uit Gemonde naar Nijmegen. Daar woont ze nog steeds, maar de binding met haar geboortedorp is altijd gebleven. Al was het maar vanwege familiebanden. Ze verdiepte zich in de historie van het honderd jaar kloosterleven in Gemonde en hoopt daarover nog eens een boek uit te brengen. Vorig jaar juni publiceerde over haar onderzoek in tijdschrift InBrabant, het kwartaalblad voor Brabants erfgoed.