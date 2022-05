Hellende platanen Deken Broekmanlaan blijven staan

1 uur geleden

Nu het gortdroog is, zou je het niet zeggen. Maar als het stevig regent, kampt de Deken Broekmanlaan met wateroverlast. Zozeer dat bewoners vrezen voor natte voeten in eigen huis. De gemeente Boxtel zoekt naar een oplossing voor het probleem en trekt 217.000 euro uit voor maatregelen. De buurt vreest ook voor omvallende platanen omdat deze zo scheef staan maar daar willen B en W niets mee doen.

Ruim de helft van het beschikbare budget voor het waterprobleem is subsidie van het Rijk. Het resterende bedrag van 100.000 euro legt Boxtel zelf bij. Dit dient om voorbereidingen van te betalen zoals het maken van een ontwerp. Een deel is ook bedoeld als buffer voor het geval de uitvoering duurder uitpakt dan verwacht.

De watervrees in de Deken Broekmanlaan dateert niet van vandaag of gisteren. Tien jaar geleden gaven bewoners al aan dat het regenwater niet goed weg kon en dat ze bang waren voor schade aan hun huizen. Daarom koppelde de gemeente in 2016 twee putten af van het riool zodat regenwater direct richting het nabijgelegen Smalwater zou kunnen stromen. Die maatregel bleek niet afdoende.

De Deken Broekmanlaan ligt lager dan de omgeving. Het water loopt naar die straat via de Armmeesters bij hevige buien. Daarnaast voert de riolering bij forse neerslag het water onvoldoende af.

In het verleden is een drempel tussen de Armmeesters en de Deken Broekmanlaan verwijderd. Daardoor stroomt regenwater des te makkelijker omlaag. Om dit tegen te gaan, bestudeert de gemeente of een nieuwe drempel zinvol is.

Boxtel pakt de waterhuishouding in het doodlopende straatje aan. Hoe precies, moet nog blijken uit een ontwerp. Die moet in het derde kwartaal van dit jaar klaar zijn.

PLATANEN

Behalve over water, ontving de gemeente ook klachten over de platanen: deze boezemen bewoners angst in omdat ze zo scheef staan. Ze hellen nogal over naar het zuiden en zijn ondiep geworteld. B en W melden dat de bomen beeldbepalend zijn en niet verdwijnen. Wel zal er meer worden geveegd vanwege het overlastgevende bladafval.

Boxtel ziet ook dat de waterafvoer bij het speelterrein aan de Gezworenen niet op orde is. Hoewel een oplossing daarvoor niet binnen het huidige budget valt, wordt tegelijkertijd gekeken naar een oplossing.