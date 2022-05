Trainer Luc Kivit (derde van linksonder) krijgt een afscheid in stijl van 'zijn' volleybalteam. De vrouwen van VC Blox wonnen de competitieafsluiting met 4-0 van Hajraa in Eindhoven.

VC Blox zwaait trainer Kivit in stijl uit

1 uur geleden

Met een vierde plek dankzij een overtuigende zege in Eindhoven tegen Hajraa, sluiten de volleybalsters van VC Blox het seizoen in de eerste klasse af. Daarmee hebben de vrouwen in stijl afscheid genomen van trainer Luc Kivit. ,,Hij stond altijd vol enthousiasme aan de zijlijn, zijn betrokkenheid daarin is uniek. Luc, enorm bedankt”, lieten de vrouwen weten na de 4-0 winst .

Naast het afscheid van Kivit, die zich al zestien jaar heeft ingezet voor de Boxtelse volleybalclub, was er ook aandacht voor speelster Janne Ariëns, die eveneens haar laatste wedstrijd volleybalde voor VC Blox. Elke van Rooij speelde daarentegen eindelijk weer een wedstrijd na haar lange blessuretijd.

TANDJE BIJSCHAKELEN

De Boxtelse vrouwen begonnen sterk aan de eerste set. Met veel beleving en inzet kwamen zij al vlot op een ruime voorsprong. Dat zag Hajraa, de nummer drie van de competitie, niet aankomen: de gastvrouwen schakelden een tandje bij en zo ging de stand uiteindelijk toch gelijk op. Het einde van de set werd daardoor nog erg spannend. Er werden lange rally’s gespeeld, maar VC Blox won de eerste set alsnog: 25-23. In de tweede set zetten de bezoekers hun goede spel voort: ieder punt werd gevierd en zo kwamen zij weer ruim voor te staan. Na enerverende en spannende slagenwisselingen, beide teams waren zeer aan elkaar gewaagd, pakten de Boxtelse dames ook de tweede set: 25-17.

In het derde bedrijf haakte Hajraa beter aan. De Boxtelse formatie gaf de voorsprong af en toe weg weg, maar herpakte zich goed. Er werden fraaie ballen geslagen vanuit alle aanvallende posities. Ariëns speelde een voortreffelijke laatste wedstrijd als libero en toonde nog één keer haar waarde voor de ploeg. Door de winst in de derde periode, was de Boxtelse zege al binnen.

STRALENDE COACH

Door ook het ‘bonuspunt’ binnen te slepen, wilden de Boxtelaren het seizoen in stijl afsluiten. Toch kregen de dames in de beginfase van de vierde set de service van Hajraa niet onder controle. Daardoor kwam de thuisploeg op een 7-1 voorsprong. De Blox-vrouwen raakten echter geen moment in paniek en bleven rustig maar met passie hun eigen spel spelen. Uiteindelijk werd de Eindhovense opslag onder controle gebracht en de uitploeg trok de lange rally’s naar zich toe. Bij een gelijke stand (17-17) was het de beurt aan VC Blox om een aantal goede services te plaatsen. Ditmaal kwam er van de andere kant van het net geen antwoord. De vrouwen kregen waar ze zo vurig voor streden: een 4-0 onder toeziend oog van een stralende coach. De laatste set werd uiteindelijk met 25-22 gewonnen.