INbox viert gouden feest met twee jaar vertraging

In aanloop naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen konden Boxtelaren lijsttrekker Fred van Nistelrooij van INbox op de koffie vragen om te praten over hetgeen hen bezighield. Hier is de politicus in gesprek met voorzitter Marieke Dijkshoorn van Hobbycentrum Boxtel.

De leden van de lokale politieke groepering INbox vieren zondag 22 mei in besloten kring met een vertraging van twee jaar hun gouden bestaansjubileum. Daarmee wordt op bescheiden wijze stilgestaan bij het feit dat in 1970 aan een keukentafel in de Boxtelse Redoutestraat de toenmalige Werknemerslijst werd opgericht.

Het waren jonge, bevlogen mannen die zich vooral in wilden zetten voor de verbetering van de leef- en werkomstandigheden van plaatselijke arbeiders. Dat gebeurde onder aanvoering van wijlen Piet Hendriks, een sociaal bevlogen man. De Werknemerslijst debuteerde in 1971 met drie leden in de gemeenteraad en belandde in de oppositie.