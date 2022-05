‘Er is hulp, maar je moet er om durven vragen’

Rinus Pomper zittend aan de hoek van de bar in Becoloth. Het leven op straat is niet makkelijk, maar kan tegelijkertijd schitterend zijn, weet de Boxtelaar.

Rinus Pomper vluchtte tien jaar geleden naar Spanje. Driekwart jaar leefde de Boxtelaar er op straat maar hij keerde terug om zijn problemen onder ogen te zien. ,,Ik gun niemand het leven als dakloze. Maar, en het klinkt misschien een beetje raar, ik had er ook een schitterende tijd.”

In mei 2012 was er paniek onder verschillende bezoekers van bar Becoloth. Hun maatje, Rinus, bleek spoorloos. Telefonisch, via mail, thuis: de Boxtelaar was onbereikbaar. Diens beste kompaan meldde het bij de politie.

Wat zij niet wisten, was dat Rinus een enkeltje had geboekt naar Spanje. Hij liet alle sores achter zich om te leven van de lucht en onder de Catalaanse zon. ,,Waar zou ik naartoe kunnen waar ze me niet vinden?”, dacht hij eenmaal aangekomen op..