Hobbycentrum neemt naaimachines in gebruik

8 minuten geleden

Een geslaagde crowdfundingactie leverde Hobbycentrum Boxtel genoeg geld op om drie naaimachines en een lockmachine aan te kunnen schaffen voor zijn textielatelier. Donderdag 12 mei namen de vrijwilligers de apparaten in gebruik.

Aan dit moment gaven bestuur en vrijwilligers een feestelijk tintje, compleet met een onthulling. Hofleverancier Rijkers uit Veghel, het bedrijf dat de machines leverde, verzorgde die en gaf meteen wat uitleg. Met name de lockmachine had enige introductie nodig.

Els van Herpen, vicevoorzitter van Hobbycentrum Boxtel en motor achter de crowdfunding, dankte alle donateurs en sponsoren. ,,Ik wil nogmaals benadrukken dat we ontzettend blij zijn met dit mooie resultaat. En daarbij is het allermooiste: sjouwen met je eigen naaimachine is voorbij. En wie er zelf geen heeft, kan nu ook kleding komen maken. Dat is waar wij als HCB voor staan: elkaar ontmoeten en mee kunnen doen.”