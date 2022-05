Foto’s kijken in Boxtelse wachtkamer

1 uur geleden

Fotokring Sint-Michielsgestel exposeert sinds 11 mei ‘over de grens’. 39 opnames van twaalf fotografen zijn tot 6 september te bewonderen in de gangen en wachtkamers van de polikliniek van JBZ Boxtel.

Meestal exposeert de fotokring eenmaal per jaar in gemeenschapshuis Meander in Sint-Michielsgestel. Door de beperkingen vanwege corona moesten deze exposities de afgelopen twee jaar worden geannuleerd en zijn er online tentoonstellingen gehouden. Nu kunnen er dus weer echte foto’s bekeken worden, dit keer bij de buren in Boxtel. De onderwerpen die de vrijetijdsfotografen belichten, lopen zeer uiteen, van high-speed studio-opnames tot natuurfotografie. De tentoonstelling is te bezoeken op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur in JBZ Boxtel, Liduinahof 35.