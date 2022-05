Liempde geniet direct van Kloostertuin

De kanaries in de gloednieuwe volière leken aan te voelen dat er iets bijzonders te doen was, zo floten ze deze zaterdagmiddag. Hun onderkomen staat in de Liempdse Kloostertuin, die Tossy de Man en wethouder Désiré van Laarhoven openden.

De Man is voorzitter van stichting Belangenbehartiging voor ouderen in Liempde (BOL), de organisatie die het initiatief nam voor het project. Zij dankte in haar openingswoord tal van ondernemers en vrijwilligers en onthulde met de wethouder een sponsorbord. De Man: ,,Deze tuin was wat verscholen en verwaarloosd. Ik heb diverse echte Liempdenaren gesproken die er nog nooit waren geweest en amper van het bestaan afwisten. Een verveloze poort, brandnetels, een ontoegankelijk geheel.”