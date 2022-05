WSD Kwikstart helpt jonge mensen aan werk

39 minuten geleden

Sociaal werkbedrijf WSD, onder andere actief in de gemeente Boxtel, lanceert donderdag 19 mei met een festival het jongerenlabel WSD Kwikstart. Het Startfest is op Schouwrooij 20 in Boxtel en duurt van 12.00 tot 17.00 uur.

Achter de noemer WSD Kwikstart zit een team dat zich inzet om mensen tussen de 15 en 27 jaar die een steuntje in de rug nodig hebben, aan een nieuwe opleiding of werk te helpen. Het is actief in de gemeenten Boxtel, Best Meierijstad, Nuenen, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Son en Breugel en Vught.

,,Het Startfest is er voor alle inwoners tussen de vijftien en 27 jaar van de gemeenten waarvoor wij werken”, vertelt Kim Hagens, trajectconsulent jongeren bij WSD Kwikstart. ,,Er zijn workshops, hapjes en drankjes en er is muziek. Bezoekers maken kennis met alle mogelijkheden die WSD Kwikstart biedt. Een naam overigens die jongeren zelf bedacht hebben en die staat voor een snel traject richting werk.”

De entree is gratis. Aanmelden kan via de website www.wsdkwikstart.nl.