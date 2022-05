Jeugdig ODC voetbalt steeds volwassener

vr 13 mei, 17:55

En opnieuw heeft ODC gelijkgespeeld. Op bezoek bij Alem bleef het gisteravond bij 0-0. In een wedstrijd met weinig hoogtepunten waren de beste kansen voor de Boxtelse ploeg maar weer zat het niet mee in de afronding. ODC staat daardoor nog steeds op de twaalfde plaats met zestien punten uit 22 duels.

Er is duidelijk een stijgende lijn zichtbaar bij het jeugdige Boxtelse elftal. De laatste weken haalt het steeds meer punten, ook tegen hoger geklasseerde teams. Om weg te komen uit de onderste regionen, zou het goed zijn om eens een keer drie punten in de wacht te slepen. Dat zat er de afgelopen periode nog niet in.

Van tegenstander Alem verloor ODC enkele weken geleden in het eigen sportpark Molenwijk nog met 2-5. De tricolores speelden donderdag heel anders, een stuk volwassener.

In de vijftiende minuut was er het eerste doelgevaar. Bij een corner vanaf rechts kwam de mee opgekomen Stijn Smulders een paar centimeter tekort om de bal in het doel te werken. Aan de andere kant profiteerde Alem niet van halfslachtig ingrijpen van de Boxtelse defensie. Na een passje van Kevin Broekmeulen knalde Mart van Boxtel de bal hoog over het doel van Robbie Roelofs.

ENORME KANSEN

Na een halfuur spelen, kreeg ODC binnen een minuut twee enorme kansen. Op aangeven van Sjoerd van Lokven had Aerd van Brunschot eerst van dichtbij de 0-1 op zijn schoen. Alem-doelman Daav van Mil wist echter nog net redding te brengen. Dat deed hij opnieuw toen in het vervolg van de aanval ook Max van Geene een scoringskans kreeg.

Op slag van rust zagen de Boxtelse fans de grootste mogelijkheid van het eerste bedrijf. Captain Van Lokven werd van achteruit gelanceerd, was zijn tegenstander te snel af maar in de afronding vond hij opnieuw de keeper van Alem op zijn weg.

Na de pauze werd de wedstrijd er niet beter op. ODC kreeg twintig minuten voor tijd nog één goede kans toen Stijn Pijnenburg aan de linkerkant de achterlijn haalde en strak voorgaf. De meegelopen Van Lokven raakte de bal nog wel, maar zijn inzet belandde via de kluts in de handen van de keeper.

In de slotfase gaven de gasten nog een paar keer onnodig een vrije trap weg. Doelman Roelofs stond echter steeds op zijn post als het gevaarlijk dreigde te worden. Mede daardoor eindigde de wedstrijd in 0-0 en dat betekende voor de tricolores voor de vijfde keer op rij een gelijkspel. Zondag 15 mei gaat ODC op bezoek bij Avanti ’31, de nummer drie op de ranglijst. De wedstrijd in Schijndel begint om 14.00 uur.