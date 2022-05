Owen Kemps (rechts) van RKSV Boxtel in duel met de keeper van Maliskamp. Kemps zou later, na een botsing met een tegenstander, uitvallen.

RKSV Boxtel pakt in blessuretijd volle buit

vr 13 mei, 17:00

Verloor RKSV Boxtel de uitwedstrijd tegen Maliskamp nog met 3-1, donderdag 12 mei trok de Munselploeg in eigen huis aan het langste eind. In blessuretijd viel de verlossende treffer: 3-2.

Doordeweekse wedstrijden op kunstgras leverden de Boxtelaren dit seizoen al meermalen punten op, zo ook dit keer. De gastheren openden de score na een voorzet van Stijn van der Steen. De bal belandde bij Owen Kemps, die het cadeautje al koppend op waarde wist te schatten: 1-0. Amper een minuut later was het echter gelijk. Direct na de aftrap viel Maliskamp aan, de Boxtelse defensie maakte een fout en prompt viel de 1-1.

Na de rust bleef Gerben van Boxtel in de kleedkamer achter, Daniel Foster nam zijn plek over. Ook Haike van Heesch werd in de tweede helft gewisseld. Zijn vervanger was Luis Miguel Ferreira Queridinha. Deze wissel bracht direct wat aanvallende dreiging.

BOTSING

Maliskamp-voetballer Killian van Schijndel kreeg in de zeventigste minuut geel. Hij was even later betrokken bij een vervelend voorval: in het zestienmetergebied van zijn eigen ploeg botsten tegenstander Owen Kemps en Van Schijndel met hun hoofden tegen elkaar en bleven liggen. Van Schijndel kon met een verband om verder, Kemps moest naar de kant. David Iwuchukwu kwam het veld in en bleek opnieuw een gouden wissel, net als in het duel tegen Essche Boys op zondag 24 april.

Maar voor hij zijn moment van glorie meemaakte, kopte Van Schijndel, compleet met verband, na een corner de 1-2 binnen namens Maliskamp. De thuisploeg liet het hoofd echter niet hangen en maakte in de negentigste minuut gelijk. Na een fraaie corner van Queridinha raakte Iwuchukwu de bal niet goed. De mee opgekomen Tim Hulskes kreeg desalniettemin zijn voet achter de bal en werkte die achter doelman Van de Ven. En het was nog niet gedaan. Door de lange blessurebehandeling na de botsing tussen Kemps en Van Schijndel, kende de scheidsrechter veel extra tijd toe. Daarvan profiteerde de thuisploeg. Iwuchukwu kreeg de bal in de zestien, speelde zich handig vrij en kogelde de leren knikker via de keeper in het net: 3-2. Er volgden nog een paar spannende minuten, maar de Boxtelse defensie hield stand.

Zondag 15 mei voetbalt RKSV Boxtel uit tegen SC Elshout, de wedstrijd begint om 14.00 uur. Zondag 22 mei ontvangt RKSV Boxtel Nulandia, aftrap om 14.00 uur.