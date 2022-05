De monumentale dwarsdeelschuur van de familie Plantema aan de Baarschot in Esch is de komende twee weekeinden het decor van een grote garagesale. De opbrengst komt geheel ten goede aan KiKa, Kinderen Kankervrij.

Verkoop brocante voor KiKa

vr 13 mei, 14:00

In de dwarsdeelschuur van de familie Plantema aan de Baarschot 2 in Esch is zaterdag 14 en zondag 15 mei en de zaterdag en zondag daarop tussen 10.00 en 17.00 uur antiek, brocante en curiosa te koop.

De opbrengst van de verkoop gaat naar stichting KiKa, die strijdt tegen kinderkanker. Bezoekers die iets van hun gading vinden, kunnen niet pinnen, wel telebankieren. Koffie en thee zijn gratis verkrijgbaar. Foto: Peter de Koning, 2015.