Boxtel maakt zich op voor gouden vierdaagse

De avondvierdaagse in Boxtel brengt doorgaans ruim tweeduizend wandelaars op de been.

Een gebrek aan bestuursleden noopt wandelsportvereniging De Keistampers tot een ingrijpende maatregel. De club wordt ontbonden en gaat als wandelgroep verder onder de vlag van seniorenvereniging KBO. De avondvierdaagse, die van 7 tot en met 10 juni voor de vijftigste keer wordt gehouden, is de laatste zelfstandige activiteit, meldt secretaris Gerard Spijkers.

WSV De Keistampers, opgericht in 1978, houdt per 1 juli op te bestaan. Secretaris Spijkers (73) stapt na 23 jaar uit het bestuur en er zijn geen opvolgers opgestaan om de club te leiden. ,,Daarom brengen we onze activiteiten onder bij de KBO.”