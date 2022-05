Stenen Kamer wacht 50 procent meer verkeer

do 12 mei, 14:44

Het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Boxtelse Baroniestraat, leidt tot aanzienlijk meer verkeersdrukte op de Stenen Kamer. Daar passeren momenteel zo’n 4.800 motorvoertuigen per etmaal, straks worden dat er naar schatting 7.100, een stijging van een kleine 50 procent.

Het college van B en W nam dinsdag het besluit voor de instelling van het eenrichtingsverkeer (zie plattegrond). Dat is gedaan om omwonenden van de Baroniestraat te ontlasten.

De maatregel leidt tot een omleidingsroute die onder meer via de Stenen Kamer loopt. Dat het flink drukker wordt in het nog geen honderd meter lange straatje, is een gegeven, weet ook de gemeente. ,,Maar de maatregel is tijdelijk”, benadrukt het college van B en W. De omleidingsroute staat in ieder geval tot eind 2026 gepland. Dat jaar moet de dubbele overweg in de Tongersestraat worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en kunnen automobilisten weer vanaf twee kanten de Baroniestraat inrijden. Daardoor zal het aantal verkeersbewegingen in het straatje tussen de Van Hugenpothstraat en Van Hornstraat weer afnemen tot dagelijks circa 3.900 voertuigen.

Ook andere alternatieven om de Baroniestraat te ontlasten, zouden tot meer drukte in de Stenen Kamer leiden, aldus B en W.

OOK MEER LAWAAI

De bewoners langs de omleidingsroute zullen ook rekening moeten houden met meer lawaai. Gemiddeld genomen gaat het om een toename van drie decibel in de Van Hornstraat en de Stenen Kamer, evenals in de Molenstraat en de Van der Voortweg. Het gaat hierbij om circa 150 woningen. Bij andere doorgaande wegen is dat minder.

De gemeenteraad nam op 10 november 2020, vlak voor de laatste verkiezingen, unaniem een motie aan van INbox en PvdA-GroenLinks. Destijds besloten de fracties dat het college tot het uiterste moest gaan om de verkeersdrukte op de Baroniestraat te verminderen. Daarbij rekening houdend met de wensen vanuit de zogeheten werkgroep Baroniestraat.

25 ZIENSWIJZEN

In januari werd het voorstel van eenrichtingsverkeer aangekondigd. Sindsdien werden er 25 zienswijzen ingediend bij de gemeente Boxtel. Nu het verkeersbesluit definitief is, start de formele beroepsperiode van zes weken. Mocht daardoor geen vertraging ontstaan, kan hierna de nieuwe situatie ingaan.

OP DE PLATTEGROND: Overzicht rijrichtingen bij instellen eenrichting deel Baroniestraat. Illustratie: Bas van den Biggelaar.