SP opent meldpunt vochtprobleem huurhuizen

wo 11 mei, 18:39

Zeker tien bewoners van huurwoningen in Boxtel kampen met vochtproblemen, stelde de SP-fractie medio maart in de Boxtelse gemeenteraad. Inmiddels is dat bijna het dubbele, aldus fractievoorzitter Eric van den Broek. Zijn partij opent een meldpunt.

De melding uit maart had betrekking op bewoners van de Van Hugenpoth- en Van Rijckevorselstraat in de wijk Breukelen. In antwoord op de brief die de SP naar woonstichting Joost stuurde, reageerde de corporatie dat zij op dat moment slechts van twee huishoudens klachten kende.

Joost verzocht de socialisten om de adresgegevens van de huurders om met hen aan een oplossing te kunnen gaan werken. Die oproep liet de fractie niet aan zich voorbijgaan.

PRESTATIEAFSPRAKEN

De SP heeft een lijst met veertien namen gestuurd en nog eens vier adressen uit andere wijken: Sint-Willibrordstraat en Het Schild in Selissenwal en Apollopad en Maaslandstraat in Oost. Van den Broek zegt benieuwd te zijn naar de vervolgstappen die Joost gaat nemen. Bij het gemeentebestuur heeft hij erop aangedrongen dat de aanpak van vochtproblemen ook wordt opgenomen in de prestatieafspraken die jaarlijks met de woonstichting worden gemaakt.

Om de vochtproblemen in Boxtelse huurwoningen verder te inventariseren opent SP een meldpunt. Mensen met klachten kunnen die mailen naar boxtel@sp.nl of bellen naar fractievoorzitter Van den Broek via 06-53 31 67 31.