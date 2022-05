Lisette en Rini al een halve eeuw gelukkig samen

vr 13 mei, 07:00

Op vrijdag de dertiende je gouden huwelijksdag beleven. Is dat het lot tarten? Lisette en Rini van Oirschot-Kools uit Boxtel geloven er niet zo in. ,,We zijn al een halve eeuw gelukkig samen en hebben een fijn gezin. Dan mag je jezelf in je handjes knijpen. Toch?”

De dertiende mei viel in 1972 op zaterdag. ,,Ik was destijds kleuterleidster in Gemonde en kon doordeweeks geen vrij krijgen om te trouwen”, geeft Lisette als reden om in het weekeinde met haar Rini in het huwelijk te treden. De twee kenden elkaar al vanaf heel jonge leeftijd. ,,Wat wil je: Lisette woonde met haar ouders hier om de hoek. Ze speelde als kind met mijn zussen”, vertelt Rini. Hij woont al zo’n beetje zijn hele leven aan de Konijnshoolsedreef. Daar nam hij met broer Harrie het bedrijf over dat zijn vader in 1948 startte en roestvrijstalen producten fabriceert. De onderneming werd door de twee broers verplaatst naar de Kruisbroeksestraat waar het nog altijd floreert onder leiding van een zoon van Harrie.

,,Het was hard en vooral ook veel werken. Tot ‘s avonds laat en op zaterdagen. Ik was weinig thuis voor mijn gezin”, realiseert Rini zich. Daar kwam nog bij dat zijn taak als vrijwilliger bij de plaatselijke brandweer ruim dertig jaar lang ook veel tijd opslurpte. ,,In de zomer op zondag een uitje maken? Vergeet het maar. Rini wilde nooit van huis. Want stel je eens voor dat er brand zou uitbreken op de Kampina...”, grinnikt Lisette.

Het werk eiste zijn tol. In 1998 stopte Rini met het bedrijf na een hartinfarct. ,,Dat hakte er behoorlijk in. Het was kantje boord. Bovendien had ik een slechte rug. Het ging niet meer. Gelukkig gaat het nu al jaren redelijk goed met mijn gezondheid en daar zijn we samen dankbaar voor”, zegt de Boxtelaar. Ruim vijftien jaar geleden werd hij lid van Heemkunde Boxtel en legde zich toe op fotografie. Het leidde onder meer tot een fraai boekwerk dat Rini samenstelde met Christ van Eekelen over de plaatselijke kunstschilder Pierre Janssen. Momenteel scant hij oude jaargangen in van de voorlopers van Brabants Centrum, ook al zo’n monsterklus.

WEEKJE ARDENNEN

Lisette zingt al meer dan een halve eeuw in het Sint-Petruskoor. ,,En samen vullen we de tijd met het onderhoud van onze ruime tuin en met de zes kleinkinderen. Met name de vier jongsten halen en brengen we naar de basisschool en één dag in de week passen we op.” Rini knikt: ,,In de meivakantie zijn we met onze dochters Pleuni, Margje en Aimée en hun gezinnen een weekje naar de Ardennen geweest. Heerlijk om zo onze vijftigjarige bruiloft te vieren. Eerdere jubilea en mijlpalen pakten we uitbundiger uit met een grote feesttent in de tuin. Maar als je wat ouder wordt, hoeft dat allemaal niet meer zo nodig. Met de broers en zussen drinken we vrijdag (morgen - red.) nog wel een borreltje, maar verder houden we het rustig.”