Boxtelaren Marc en Matthias helpen gratis met klusjes

wo 11 mei, 15:15

Fixit, zo heet het klusteam bestaande uit Marc Hoyng en Matthias Rauterberg. De Boxtelse pensionado’s helpen mensen voor wie het lastig is om zelf de kleine klusjes uit te voeren. Vorige week tekende het duo een vrijwilligerscontract bij woonstichting Joost: zij zijn gestart in seniorencomplex Rentmeester.

Vanuit een bijeenkomst met huurders – het zogeheten Luisterpanel van Joost – kwam de behoefte naar voren voor iemand die kleine klusjes in huis kan doen. Inschakelen van een aannemer of vakman kan in veel gevallen niet of brengt vaak extra kosten met zich mee. En familie is niet altijd in de gelegenheid om dit soort taken uit te voeren.

Veel van de Joost-huurders heeft een serviceabonnement. Hieronder vallen echter niet alle klusjes. Het vervangen van een lamp of het ophangen van een schilderij bijvoorbeeld. Laten dit nu juist de dingen zijn die de Boxtelse klusjesmannen van Fixit kunnen doen.

MATERIAAL

Het tweetal gaat gratis aan de slag, alleen het materiaal wordt vergoed. Er zijn een paar voorwaarden: bewoners moeten in Boxtel en omgeving wonen, de klus moet relatief eenvoudig zijn uit te voeren (maximaal enkele dagdelen) en er mag géén concurrentie door ontstaan met het bedrijfsleven.

De mannen zijn de komende tijd elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig in de Rentmeester. In een later stadium kijkt Joost of Marc en Matthias ook ingezet kunnen worden bij andere seniorencomplexen.