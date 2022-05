Motorcrosser Kay Karssemakers kreeg dit weekend de holeshot award omdat hij in de tweede manche de beste start had.

Kay Karssemakers speelt zich in de kijker in Italië

wo 11 mei, 12:34

De Boxtelse motorcrosser Kay Karssemakers heeft dit weekend een sterke indruk achtergelaten tijdens het wereldkampioenschap MX2. Dat vond plaats op het circuit van Maggiora in het noorden van Italië. Naast twee goede starts reed hij in beide manches lange tijd bij de eerste vijf. Uiteindelijk eindigde hij over de hele dag in de top tien, zijn beste resultaat tot nu toe in de klasse.

Karssemakers rijdt namens Hitachi KTM. Op het Italiaanse circuit haalde de jonge Boxtelaar vorig jaar voor het eerst het podium in de EMX125. Hij was dus al aardig bekend met het parcours. Hoewel hij bij de kwalificatieronde nog wat foutjes maakte en zelfs ten val kwam, wist hij als 19e te finishen.

MODDERIG

Op de wedstrijddag kregen de rijders te maken met compleet andere weersomstandigheden. Het had de nacht ervoor flink geregend waardoor de baan zwaar en modderig was geworden. Voor Karssemakers bleek dat geen probleem te zijn. In de eerste manche reageerde hij goed op het vallen van het starthek en stuurde zijn Hitachi KTM als tweede door de eerste bocht. De 17-jarige Boxtelaar reed een aantal ronden op de derde plek, kwam even ten val kwam en kreeg het tegen het einde toch wat zwaar. Daardoor kwam hij als elfde over de finish.

HOLESHOT

Gemotiveerd stond Karssemakers later op de middag achter het starthek voor de tweede manche. Ook ditmaal reageerde hij goed en kwam zelfs als eerste door de bocht. Dat leverde hem later de zogeheten holeshot-award op. Dat hij meteen in de tweede bocht gepasseerd werd en na vier ronden weer een foutje maakte, maakte niet zoveel uit. Hij bleef lange tijd op de vierde plek rijden. Maar wederom moest de Hitachi KTM-rijder in de slotfase toch wat toegeven en hij eindigde als negende.

Over twee races kwam Karssemakers zodoende op de tiende plaats in het dagklassement en kan hij tevreden terugkijken op het sportieve weekend. In pas zijn vierde GP-wedstrijd pakte hij zijn eerste holeshot, zijn eerste top-klassering en nog eens 22 WK-punten in de MX2 klasse.

Komend weekend staat er wederom een wedstrijd voor het WK gepland. Dit keer op het circuit van Riola Sardo op het Italiaanse eiland Sardinië.