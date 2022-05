Teams BC ‘80 Blusco op weg naar kampioenschap

wo 11 mei, 11:58

Wie weet komt BC ‘80 Blusco volgend jaar wel uit in de hoogste klasse: de titel ligt voor de grijp. En het kan zomaar dubbel feest worden voor de Boxtelse badmintonvereniging. Ook de derde formatie staat fier bovenaan in de competitie. Die laatste won dinsdag een onderlinge pot tegen clubgenoten.

Het eerste team van BC ’80 Blusco staat aan kop en is nog volop in de race voor promotie naar de hoogste klasse. Deze maand mei worden de laatste wedstrijden gespeeld. Dinsdag 17 mei om 20.15 uur spelen de badmintonners in sporthal De Dommel aan de Tijvert tegen BCS Vught. Precies een week later op dezelfde locatie start de seizoensafsluiter tegen BV De Klapper uit Schaijk.

De Boxtelse badmintonclub kan misschien twee kampioenschappen vieren na twee jaar coronastilte. Het derde team won dinsdag van het vierde, dat na een aantal promoties in dezelfde klasse uitkomt. Het krachtsverschil tussen beide teams is al het hele seizoen groot. De een staat fier aan kop, de ander stevent af op degradatie. De wedstrijd eindigde in 11-5.

Met Frans Hooijman, Adrie van Leuken, Willem Wouters, Margot Blummel, Trudy van Geffen en Astrid van Roosmalen in de gelederen, staat de derde ploeg na zes gespeelde wedstrijden ongeslagen aan kop. Met nog drie duels te gaan liggen het kampioenschap en promotie binnen handbereik.

JEUGD

Het jeugdteam van BC’80 Blusco uit Boxtel speelde dinsdag een thuiswedstrijd tegen BC Slamis ‘67 uit Uden. Door een paar afzeggingen werd het team, dat normaal alleen uit jongens bestaat, deze avond versterkt door twee meiden: Yinthe Steenbakkers en Evelien van Weert. Samen met Olivier Hoppenbrouwers, Siem van de Langenberg en Thijm van de Ven maakten zij het spannend: in twee sets kwam het zelfs tot een verlenging, met wisselend succes. Uiteindelijk trok het Udense team aan het langste eind: het werd 7-9.