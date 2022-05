Teddy maakt generatiekwartet compleet

Op 21 april 2022 is Teddy Soeters geboren, de jongste van vier generaties Boxtelse dames. Op bijgevoegde foto ziet u trotste overgrootmoeder Netty van den Broek (84), kersverse oma Annemie van de Langenberg (61) en stralende mama Steffie van Rooij (31). Teddy, de jongste telg is de 17e Boxtelaar van 2022.

Ze is de zeventiende Boxtelaar van 2022, de op 21 april geboren Teddy Soeters. Iedereen in de familie is apetrots. Niet alleen omdat zij een wolk van een baby erbij kregen. Teddy is namelijk ook de jongste van vier generaties Boxtelse vrouwen. Netty van den Broek (84) houdt haar achterkleinkind zorgvuldig maar zelfverzekerd in haar armen, zoals zij dat ook deed met haar dochter Annemie van de Langenberg (61, links). En met haar kleinkind, de stralende kersverse moeder Steffie van Rooij (31, rechts). Foto: collectie familie Soeters.