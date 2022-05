Friends of Europe: ‘Charter voelt als een grote familie’

In 2005 was er in Esch een grote ontmoeting van het Charter. Toen kwamen gasten uit alle 27 landen naar het dorp.

,,Het wordt weer als vanouds, maar met een intensere lading op persoonlijk vlak”, vermoedt voorzitter Boy Scholtze van Friends of Europe uit Esch. In het lange weekend van Hemelvaartsdag komen uit elf verschillende Europese landen delegaties naar het dorp. Niet alleen om feest te vieren tijdens het Bierpompfeest, maar ook om over serieuze zaken te praten.

De 42 bezoekers maken onderdeel uit van het Charter of European Rural Communities, ofwel de plattelandsgemeenten. Een organisatie die in 1989 werd opgericht in Frankrijk bij het vormen van de Europese Unie. Esch is al sinds jaar en dag onderdeel van het charter en heeft met Friends of Europe ook een actieve groep inwoners die het gedachtengoed van lokale gemeenten in de continentale pol..