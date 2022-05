Vertrouwensprobleem treft discussie over huisvesting arbeidsmigranten

Het vertrouwensprobleem dat Boxtelse oppositiepartijen hebben richting het huidige college van B en W sijpelt door in de besluitvorming over arbeidsmigranten. Een verordening over het verruimen van regels voor het realiseren van complexen voor buitenlandse werknemers, werd dinsdag uitgesteld.

Partijen hebben de macht om in de gemeenteraad zonder meerderheid een beleidsstuk als ‘niet besluitrijp’ te bestempelen. Jan de Koning van INbox, die afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering de voorzitterstaak van burgemeester Ronald van Meygaarden overnam, legde het nog maar eens uit: ,,Er zijn drie partijen nodig om iets van de agenda te halen.” En zo geschiedde. Nadat oppositiepartijen VVD, SP, CDA en D66 het stuk nog onvoldoende onderbouwd v..