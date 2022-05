Ook in 2017 en 2019 hield seniorenvereniging KBO de wedstrijd Heel Boxtel Bakt in spiegeltent Bon Salon.

KBO houdt wedstrijd Heel Boxtel Bakt

di 10 mei, 15:17

Seniorenvereniging KBO Boxtel organiseert dit jaar een lokale versie van de taartenbakwedstrijd Heel Holland Bakt. Deelnemers kunnen nog wel even oefenen op de perfecte taart, want de jurering ervan is pas woensdagmiddag 22 juni in spiegeltent Bon Salon, in kasteelpark Stapelen.

Nadat de deelnemers hun creaties hebben ingeleverd, kan het publiek van de lekkernijen. De wedstrijd staat open voor amateurbakkers, niet voor professionals. Iedereen kan meedoen, lidmaatschap van de KBO is niet vereist. Wie mee wil doen, kan zich aanmelden via e-mail: 70jaarkboboxtel@gmail.com.

Op 22 juni is de spiegeltent vanaf 11.30 uur gereserveerd voor leden van de seniorenvereniging die er gezamenlijk lunchen. Vanaf 14.00 uur zijn ook niet-leden welkom. Het plaatselijke saxofoonkwartet Bobeli treedt op terwijl de bezoekers van taart genieten.

ANDERE CULTUREN

In het kader van het lustrumfeest organiseert de KBO maandag 16 mei van 14.00 uur een kennismaking met andere culturen in gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat. Nilva, Sharine en Angelina vertellen over het leven en de bewoners van het Antilliaanse eiland Curaçao. De bijeenkomst is voor KBO-leden gratis toegankelijk; andere belangstellenden betalen twee euro entreegeld.