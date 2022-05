‘Je krijgt kanker: what the hell gebeurt er nou?’

Iris Schoenmakers (links) en Lola Nouwens houden samen een avond over kanker en alles wat daarbij komt kijken voor mensen die onder behandeling zijn. In de zaak van Schoenmakers, Iris Kappers, komen zij, Lola en andere professionals samen om het onderwerp bespreekbaar te maken.

Weigeren om gezien te worden als alleen patiënt. Die visie delen ervaringsdeskundige Lola Nouwens en kapster Iris Schoenmakers. Het duo slaat de handen ineen en houdt vrijdag 10 juni een gratis avond met professionals over kanker in de zaak van Schoenmakers aan de Croonpassage 6. De behoefte blijkt groot: voor 26 juli is er al een nieuwe bijeenkomst gepland.

,,Zorgen voor haarwerken bij klanten voelt voor mij nooit als echt werk”, zegt Schoenmakers. Zij is naast kapster al 25 jaar gecontracteerd zorgverlener op gebied van haarwerken en hoofdhuidproblematiek. ,,Laatst kon een van mijn klanten vanwege haar behandelingen alleen afspreken op Moederdag. Dat vind ik dan ook geen probleem. Voor veel vrouwen is het uitvallen van haar een van de h..