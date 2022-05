Aanmeldingen vrijwilligers verdubbeld in Boxtel

Het is tegen de landelijke trend in. Maar het aantal aanmeldingen bij het Vrijwilligerssteunpunt in Boxtel is de afgelopen twee jaar bijna verdubbeld. ,,Ik denk dat mensen bereid zijn iets te willen betekenen voor een ander, maar dat je het ze wel moet vragen. Daar hebben we ook op ingezet”, vertelt coördinator Karin van Ditmars van ContourdeTwern.

Kreeg het Vrijwilligerssteunpunt in 2019 nog 130 aanmeldingen binnen, in 2021 waren dat er liefst 236. Een opmerkelijke stijging: landelijk daalt het percentage van Nederlanders dat vrijwilligerswerk doet al jaren. In 2020 ging het om zo’n 10 procent minder ten opzichte van 2012 volgens het Centraal Bureau van de Statistiek. ,,Met name tijdens de eerste lockdown in 2020 is er in Boxtel een enor..