Bijzonder: Boxtelse striptekenaars in huldeboek aan Marc Sleen

Dit jaar zou de Vlaamse striptekenaar Marc Sleen 100 jaar worden. In België heeft hij grote bekendheid gekregen middels zijn strip Nero. De zuiderburen eren hem door een speciaal album uit te geven, waarin verschillende cartoonisten een hommage aan hem brengen. Onder hen ook Boxtelaren Ralph Dikmans en Ferry Segers.

De twee Boxtelse striptekenaars, bekend van Anders-Man (Dikmans) en Fred Dommelaar (Segers), zijn trots dat hun werk in het huldeboek is opgenomen. ,,Ik zag dat bevriende tekenaars met een eerbetoon aan Sleen bezig waren. Nu maak ik zelf ook vaak hommages aan andere stripfiguren of bekende tekenaars, zoals Willy Vandersteen (Suske en Wiske) of Willy Linthout (Urbanus) en dat vind ik altijd leuk om te doen. Dus ik heb aan de or..