ODC en Nooit Gedacht uit Geffen hielden elkaar in balans tijdens hun duel in sportpark Molenwijk.

ODC in evenwicht met middenmoter

ma 9 mei, 13:30

Voor de derde opeenvolgende keer speelde ODC zondag met 1-1 gelijk. Tegen het veel hoger geklasseerde Nooit Gedacht hadden de tricolores daar vooraf wellicht voor getekend. In de slotfase waren er kansen op de volle buit, maar het zat de ploeg van Piet Drijvers in sportpark Molenwijk niet mee in de afronding. Het team staat nog steeds twaalfde op de ranglijst met 15 punten uit 21 wedstrijden.

De Boxtelaren bewaarden slechte herinneringen aan de laatste confrontatie met Nooit Gedacht. Begin oktober werd er in Geffen kansloos met 5-0 verloren van een toen uitstekend spelende tegenstander. De wedstrijd in Boxtel begon zoals van tevoren verwacht kon worden. Nooit Gedacht had het beste van het spel en ODC kwam steeds een stapje te laat. Dat leidde in de zesde minuut al tot een voorsprong voor de gasten. Levi Schuurmans kreeg van de Boxtelse defensie alle tijd en ruimte om de 0-1 binnen te werken.

Pas na een kleine twintig minuten kwamen de thuisploeg beter in de wedstrijd. Dat leverde kansen op voor Stijn Smulders, Stef van Alphen en Tijn Boons. Even later viel de gelijkmaker alsnog. Van Alphen werd in de 16 ingespeeld en legde de bal goed terug op Max van Geene. Een Geffense verdediger kon nog net ingrijpen, maar werd daarbij zodanig onder druk gezet dat hij de bal achter zijn eigen keeper werkte: 1-1.

DIRECT ROOD

Na de pauze golfde het spel op en neer. ODC mocht doelman Robbie Roelofs dankbaar zijn dat hij een paar keer goed ingreep als Nooit Gedacht gevaarlijk werd. De thuisploeg kreeg aan de andere kant ook goede kansen via Sjoerd van Lokven en Stijn Pijnenburg.

Vlak daarna hadden de gastheren het geluk aan hun zijde toen een doelpunt van Tim Bissels werd geannuleerd wegens buitenspel. In de laatste twintig minuten kwam spits Aerd van Brunschot bij ODC in de ploeg. Hij zorgde voor veel onrust in de Geffense defensie. Een kwartier voor tijd zette hij goed en kwam oog in oog te staan met doelman Bijveld. Die bracht echter redding.

Een dikke tien minuten voor tijd moesten de rood-wit-blauwen met tien man verder toen Thijm van Oirschot direct rood kreeg als gevolg van een stevige overtreding. Het gehavende elftal kreeg echter de beste kansen in de slotfase. In de 83e minuut werd Van Brunschot goed vrijgespeeld door Pijnenburg. De Boxtelse invaller controleerde de bal maar had pech in de afronding toen zijn schot op de lat eindigde. Mede daardoor stond er uiteindelijk na negentig minuten nog altijd 1 - 1 op het scorebord.

De twaalfde plek op de ranglijst betekent op het einde van de rit nacompetitie voor lijfsbehoud. Omdat BMC met 1-2 verloor van SCG’18 is het gat met de nummer 13 BMC nu twee punten geworden. Het gat met nummer 11 SCG’18 is echter gegroeid naar drie punten.

Donderdag 12 mei speelt ODC de inhaalwedstrijd in en tegen Alem. Daar wordt om 19.15 uur afgetrapt.