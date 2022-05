Richelle Smits derde op NK Pole Sports, maar droomt al van WK

Richelle Smits eindigde zondag als derde op het NK Pole Sports in Ede. Daarmee komt ze op de reservelijst voor het WK, haar droom.

Met een mooie derde plaats beëindigde de Boxtelse Richelle Smits zondag het NK Pole Sports in Ede. De pas 12-jarige heeft echter een grotere droom: deelnemen aan het WK. De sport gaat weliswaar om dansen rond een paal, maar daar is niks vies aan, benadrukt ze. Daar denkt nog niet iedereen zo over en dat moet veranderen, vindt ook haar moeder Marja.

Laatst gebeurde het weer. Richelle liep over straat en werd aangesproken door een paar oudere meiden. ,,Ze vroegen of ik aan paaldansen deed. Toen ik aangaf dat dat klopte, zeiden ze op zo’n neerbuigende toon: ‘oh, leuk voor je’”, vertelt Richelle.