De vredeskaravaan met paard en wagens hield zondagmiddag even halt in park Molenwijk in Boxtel. De groep was op weg naar Waterloo in België. Elsa is 14 jaar en daarmee de jongste bestuurder van een van de zeven karren.

Karavaan met vredesbel trekt door straten van Boxtel

zo 8 mei, 18:21

In de file op de Bosscheweg is op zich niet vreemd. Maar wel op een zondagochtend en in de richting van Boxtel. Wie op dat moment stapvoets in de auto reed, zat waarschijnlijk achter de vredeskaravaan die op weg was van Duiven bij Arnhem naar Waterloo in België. Daarbij werd ook Boxtel even aangedaan.

De groep van zo’n 25 mensen, zestien paarden en zeven koetsen, verenigd onder de naam Friedensglocke, trekt door Duitsland, Nederland en België met als doel de boodschap van vrede rond te brengen in de vorm van een klok. In Nederland zijn er twee trektochten gepland dit jaar, waarvan dit de eerste is. Het zijn uiteindelijk allemaal trainingen om in 2024 met paard en wagen naar Jeruzalem te trekken, de bakermat van veel geloofsovertuigingen.

De paarden, wagens en hun bestuurders trokken zondagmiddag door Boxtel en hielden halt in park Molenwijk. Daar konden de dieren even uitrusten. Na een korte pauze ging de stoet verder naar een camping in Oisterwijk via de Baanderherenweg, Van Hornstraat en de Kalksheuvel.

SPOORWEG

Henk Nijland, een oud-wethouder uit Duiven, reed met zijn fiets voor de karavaan uit om de route vrij te houden voor de wagens. Hij vertelt: ,,Ik kom uit de trekpaardenwereld en werd door een Duitse kennis van me gebeld met de vraag of ik hier aan mee wilde werken. Het idee dat de boodschap van vrede middels een klok wordt rondgebracht stond me wel aan.” Nijland begeleidde de groep ook door Boxtel. Daar stonden nog een paar uitdagingen te wachten, zoals de pauze in het Molenwijkpark, maar vooral de oversteek van de dubbele spoorwegovergang. ,,De paarden en wagens kunnen daar maar langzaam overheen, dus moest iemand op de uitkijk staan en maar hopen dat de slagbomen niet dicht gingen. Dat was nog wel even spannend.”

Het gebruik van een bel komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is een verwijzing naar de vele duizenden klokken die in Duitsland werden omgesmolten om wapens en kogels van te kunnen maken. De groep draait dat nu om en brengt de klokken als teken van vrede naar verschillende plekken in Europa om mensen met elkaar te verbinden.