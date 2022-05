De stalen constructie vormt straks de nieuwe entree van het winkelcentrum in de Boxtelse wijk Oost.

Eigenaren investeren fors om Oosterhof te maken

zo 8 mei, 15:30

Toch een (deels) verwarmde passage, betere isolatie van het dak en meer zonnepanelen waar het kan. Ontwikkelaar Libre Vastgoed investeert extra om winkelcentrum Oosterhof duurzamer te maken. Hiervoor waren al afspraken gemaakt met de gemeente Boxtel, waarbij de maatregelen minimaal 30.000 euro moesten kosten, anders zou dat geld voor het buitenterrein worden gebruikt.

In de koopovereenkomst met de gemeente is een zogeheten cofinanciering opgenomen. Daarin staat dat het winkelcentrum 30.000 euro aan Boxtel geeft zodat die de openbare ruimte extra aan kan kleden of dat dit bedrag wordt besteedt aan het verduurzamen van het pand. De vereniging van eigenaren van Oosterhof heeft voor dat laatste gekozen.

De ontwikkelaar investeert in totaal bijna drie ton in de duurzame maatregelen. Toekomstige klanten merken straks bijvoorbeeld dat de vernieuwde passage verwarmd is bij de in/uitgangen. Daar komt namelijk een luchtgordijn dat met een warmtepomp op een aangename temperatuur wordt gebracht. Daarnaast komt er een tochtsluis bij de noordelijke entree. Hierdoor komen de ingangen van de winkels niet meer op een koude passage uit en dat scheelt weer stookkosten.

Tevens krijgt het dak van de Jumbo-supermarkt een betere constructie zodat er zonnepanelen op kunnen. Dat kan niet overal, maar de ontwikkelaar laat onderzoeken of dat in de toekomst wel kan. Op den duur moeten ook de winkels gasloos worden, maar ook dit wordt nog onderzocht.

Het is overigens niet zo dat de gemeente nu 30.000 euro tekort komt om de openbare ruimte rond Oosterhof aan te pakken. In de begroting was geen rekening gehouden met dit bedrag, daardoor hoeft er geen geld bij. Het terrein wordt hoogstens wat meer sober zonder het extraatje van de ontwikkelaar.

OVERHUIZING

Winkelcentrum Oosterhof ondergaat momenteel een flinke verbouwing. Twee ingangen verdwijnen om meer ruimte te maken voor alle ondernemingen in het pand. Er vindt zodoende een ware winkelcarrousel plaats. Maandag en dinsdag zijn DA drogist Van den Biggelaar, dierenspeciaalzaak Boxtel en de keurslagerij gesloten. Deze zaken betrekken hun nieuwe pand en openen woensdag daarvan de deuren.

Daarna worden de oude winkels gesloopt zodat over enkele maanden de andere ondernemers hun spullen kunnen verhuizen. De verwachting is dat rond de feestdagen aan het einde van het jaar alles klaar is, dan volgt er een feestelijke opening.