Schapen scheren en lammetjes kijken

zo 8 mei, 14:44

Bij de Kinderboerderij Boxtel aan het Apollopad is zondag 15 mei een schaapscheerder aanwezig. Hij laat dan tussen 14.00 en 16.00 uur zien hoe de wollige beesten van hun warme vacht worden ontdaan.

Henri van Weert, de schaapscheerder, is een goede bekende bij de Kinderboerderij. Hij doet het werk namelijk al meer dan twintig jaar. Kinderen kunnen toekijken terwijl hij de schapen scheert.

Daarnaast zijn er nog veel meer activiteiten aan het Apollopad. Zo is er een plantjesmarkt en de imker is aanwezig om meer informatie te geven over zijn bijen. Voor de kinderen zijn er knutselactiviteiten, er is een speurtocht en in de kinderhoek worden verhaaltjes voorgelezen. Ook kunnen de lammetjes, die een paar weken geleden zijn geboren, bewonderd worden. De entree is gratis.

De Kinderboerderij is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.30 uur en op zaterdag en zondag van 14.00 tot 16.00 uur. De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor in het weekend. Wie interesse heeft kan eens binnen lopen. Foto: Bas van den Biggelaar, 2019.