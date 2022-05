‘Sammy’ leert Boxtelse kinderen school schoon te houden

zo 8 mei, 17:00

De leerlingen van de Angelaschool in Boxtel maken morgen, maandag 9 mei, kennis met ‘schoonmaakheld’ Sammy. Dit figuurtje is bedacht door Lisette Ras van Toekomst Schoonmaakbedrijven uit Schijndel. Hij moet kinderen bewust maken van hun eigen rol bij het schoonhouden van hun klas en school. Met als resultaat een veiligere, hygiënische en prettigere leeromgeving.

Het Schijndelse bedrijf maakt onder meer schoon op de Boxtelse school. Het project rond Sammy is bedacht om de leerlingen op een speelse manier iets over het schoonhouden van je omgeving te leren. In de Angelaschool gaat, net zoals in De Bolster in Sint-Michielsgestel, de eerste proef met het project draaien.

Het is de bedoeling dat Sammy twee keer per jaar, dertig dagen lang zichtbaar is in en rond de groepen 3 en 4. ,,In die leeftijd zijn kinderen volgens experts het meest vatbaar voor onze boodschap”, aldus Ras. Na die periode zouden de leerlingen zich voldoende bewust moeten zijn van hun eigen rol bij het schoonhouden van de school.

DUIMPJES

Er komt een grote kartonnen display in de klas te staan en er zijn voorleesboekjes, sleutelhangers en maskers gemaakt. De leerlingen krijgen op de eerste dag van het project het verhaal van de schoonmaakheld voorgelezen. Daarin wordt verteld wat de kinderen kunnen doen om Sammy te helpen. Daarna komt er een poster in de klas te hangen, waarop het figuurtje iedere dag aangeeft of alle activiteiten voor een goede hygiëne goed zijn uitgevoerd. Het gaat dan om het schoon achterlaten van de wc, kruimels terugdoen in de broodtrommel en (fruit)afval in de prullenbak gooien. Is dat goed gegaan, dan komt er een groene duim omhoog. Zo niet, dan plakt er een rode duim omlaag op de poster. Wanneer er voldoende groene stickers zijn verzameld, ontvangt de klas een beloning.

MINDER MIDDELEN

,,Met deze actie willen we niet alleen zorgen voor een hygiënische leeromgeving, maar snijden we ook een sociaal aspect aan bij kinderen: het doet ertoe hoe jij je omgeving achterlaat”, aldus Ras. Ze vervolgt: ,,Bovendien hopen we ook het gebruik van schoonmaakmiddelen op scholen te kunnen verminderen. Hoe minder een school vervuild is, hoe minder er nodig is. Dat is goed voor mens en milieu.”

Toekomst Schoonmaakbedrijven hoopt dat er na de pilot meer scholen mee gaan doen om zo de impact te vergroten.