De bijeenkomst van ZorgSamenBuurt is 31 mei in gemeenschapshuis De Rots. (Foto: Bas van den Biggelaar).

Praten over toekomst ZorgSamenBuurt Oost

zo 8 mei, 13:00

ZorgSamenBuurt Oost houdt dinsdag 31 mei om 20.00 uur een bijeenkomst in gemeenschapshuis De Rots. Het initiatief dat incidentele hulp biedt aan bewoners van de wijk Boxtel-Oost, bestond in oktober vijf jaar. Dat wordt vanwege de toen geldende coronamaatregelen nu alsnog gevierd.

Alle deelnemers die zich in de afgelopen vijf jaar hebben aangemeld als hulpgevende als -biedende, kunnen tijdens de bijeenkomst bijpraten onder het genot van een kop koffie. Daarbij staat de toekomst van de hulporganisatie centraal.

Daarnaast zijn alle inwoners van de Boxtelse wijk uitgenodigd om kennis te maken met het initiatief, zich aan te melden of om nieuwe ideeën of voorstellen door te geven.

Tevens is Ad van den Brand van Ouderen in Regie aanwezig. Hij geeft deze avond een toelichting over het ouderenbeleid in Boxtel en vertelt over de plannen voor ‘Hartjes in de Wijk’.

KLUSJES

ZorgSamenBuurt Oost is vijf jaar geleden ontstaan als werkgroep binnen Ouderen en Regie. De organisatie brengt mensen die een kleine hulpvraag hebben, bijvoorbeeld het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis of huis-, tuin- en keukenklusjes, samen met hen die willen helpen.

Wie naar de bijeenkomst wil komen, kan zich voor woensdag 25 mei aanmelden via zorgsamenbuurt@oudereninregie.nl of telefonisch via 06-30 22 34 24.