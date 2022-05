Gemiddelde energienota in Boxtel lager dan bij buren

za 7 mei, 15:20

De gemiddelde energierekening in de gemeente Boxtel is lager dan die in buurgemeenten Vught, Oisterwijk, Oirschot, Meierijstad en Sint-Michielsgestel. Alleen in Den Bosch betalen inwoners door de bank genomen minder. Althans, volgens een berekening van energiebedrijf Zonneplan. Dat onderzoek stelt dat inwoners van de gemeente Boxtel gemiddeld per jaar 4.347 euro kwijt zijn aan elektriciteit en gas.

Wie in Sint-Michielsgestel woont, is aanzienlijk duurder uit. Hier bedragen de gemiddelde jaarlijkse energiekosten namelijk 5.174 euro. De bedragen zeggen verder niets over individuele huishoudens, want een eigenaar van een tweekamerappartement verbruikt waarschijnlijk minder dan iemand in een oude boerderij. Verhuizen naar een gemeente die gemiddeld genomen op lagere kosten uitkomt, heeft dan ook geen zin, tenzij je een grote, tochtige woning verruilt voor een kleiner, goed geïsoleerd huis of een pand met een dak vol zonnepanelen.

Zonneplan baseert zich op energietarieven van maart 2022 en verbruikscijfers van 2020. Meer recente gegevens over gas- en stroomverbruik biedt het Centraal Bureau voor de Statistiek nog niet.

WONINGVOORRAAD

Op de interactieve kaart die het energiebedrijf heeft opgesteld, is te zien dat juist inwoners van steden en omliggende gebieden minder kwijt zijn aan stroom en gas dan dorpen op het platteland. Zonneplan zoekt de verklaring daarvoor in de woningvoorraad binnen een gemeente. Om appartementen en tussenwoningen te verwarmen, die in steden veel te vinden zijn, is minder gas dan wel elektriciteit nodig dan om grote vrijstaande villa’s warm te stoken.

In gemeenten waar de woningwaardes gemiddeld hoog zijn, is de gemiddelde energierekening dat ook, concludeert Zonneplan. Dat beeld geldt niet helemaal een-op-een, want in Sint-Michielsgestel moeten mensen dieper in de buidel tasten voor gas en stroom dan in Vught, terwijl in laatstgenoemde gemeente de huizen duurder zijn. Woningwaarde is een indicatie, maar het type woning wellicht nog meer.

ONDER GEMIDDELDE

Boxtel zit met 4.347 euro onder het provinciale gemiddelde, dat op 4.428 euro ligt. Overigens kan dat bedrag omlaag door zelf duurzame energie op te wekken en stroom in plaats van aardgas te gebruiken om op te koken en water mee te verwarmen. Daar schuilt het belang van Zonneplan, dat niet voor niets een onderzoek rondstuurt.