‘Grote eer om bij nationale dodenherdenking te mogen helpen’

,,Het was echt ontzettend indrukwekkend.” Finn van Sambeek (17), lid van Scouting Boxtel, mocht woensdagavond assisteren bij de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Ook Arwen Hooijmans en Joost Hop waren daar namens de Boxtelse scoutinggroep bij. ,,Ik vond het een hele eer om bij te mogen dragen aan de plechtigheid”, aldus Finn.

Dat bijdragen mag je letterlijk zien, want de jonge Boxtelaar droeg een krans vanuit de Nieuwe Kerk naar de Dam. Dat was niet bepaald een lichtgewicht exemplaar. Finn: ,,Zo’n krans weegt 25 kilo. Die van de koning zelfs 35. Ik droeg hem niet alleen hoor, maar samen met een andere scout. We overhandigden op de Dam de krans aan minister-president Rutte en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn..