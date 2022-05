Jeugd weet kermisterrein Esch goed te vinden

De kermis en Esch, de twee hebben een soort haat-liefdeverhouding met elkaar. Niet voor niets werd het volksfeest al diverse keren naar een ander moment in het jaar verplaatst. Echt warm loopt het gros van de inwoners normaal gesproken niet voor het evenement. Toch weten zij het terrein tussen de bierpomp en het dorpshuis op de eerste dag goed te vinden.

Samen met papa of mama in de botsauto’s, of alleen, want dat is natuurlijk veel stoerder. Maar een rondje in de draaimolen kan ook prima of een poging wagen een knuffel te pakken te krijgen bij de grijpautomaten. De avond wordt afgesloten met een kaneelstok of wijnbal...