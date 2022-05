Peter Pellemans geeft 18 mei een lezing in gemeenschapshuis De Walnoot in Boxtel.

Pellemans geeft uitleg over derde tempel in Jeruzalem

do 5 mei, 16:44

Spreker Peter Pellemans vertelt woensdag 18 mei in gemeenschapshuis De Walnoot over de ‘derde tempel in Jeruzalem’. De avond, die om 20.00 uur begint, wordt georganiseerd door Christenen voor Israël en is gratis te bezoeken.

Volgens Pellemans, die vele jaren de Christelijke gemeente in het Limburgse Weert voorging, is er nog altijd veel discussie onder gelovigen of er wel een derde tempel gaat komen in Jeruzalem. Er staan op de tempelberg immers al twee andere grote gebouwen en daarnaast is de vraag of een derde nodig is, aangezien het geloof door de uitstorting van de Heilige Geest een fase verder is dan fysieke tempels.

In de lezing gaat Pellemans in op vragen die mensen hierover hebben en denkt hij met de aanwezigen na over wet de bijbel hierover zegt. Hij verwijst op 18 mei naar de tekst in Ezechiël 43:4: ‘En de heerlijkheid van de Heere kwam het huis binnen via de poort die op het oosten uitzag’.