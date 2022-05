Ouderen ontmoeten elkaar rond biljarttafels van ‘t Ivoor

do 5 mei, 15:59

Het biljartspel als middel om ontmoetingen tussen ouderen te bevorderen, met een kop koffie. Dat is in het kort het idee achter het initiatief Tijd voor Krijt van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB). Woensdag 18 mei gaat ook in Boxtel het project van start, in de biljarthal van ‘t Ivoor aan de Voetboog.

Boxtel is de derde locatie waar Tijd voor Krijt gaat beginnen. Na Sint-Oedenrode en Neijnzel is het echter pas de eerste plek waar ook daadwerkelijk een biljarttafel aanwezig is. Op de andere locaties werd tijdelijk een biljartspel neergezet door de KNBB.

LAAGDREMPELIG

Het initiatief is in juli vorig jaar begonnen en richt zich vooral op ouderen (55-plussers). Het is een zogeheten sociaal activeringsprogramma dat minimaal tien weken duurt en waarbij biljarten als middel wordt ingezet om ontmoetingen tussen senioren te bevorderen. Iedere woensdag vanaf 13.30 uur tot 15.30 uur is een begeleider van de KNBB bij ‘t Ivoor aanwezig om de deelnemers gratis en op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de biljartsport. Om ervoor te zorgen dat iedereen aan de beurt komt, wordt er gespeeld met een extra bal.

Het gaat niet zozeer om het leren van het spel, maar het gezellig samenkomen staat centraal. Daarbij is het ook geen probleem als de deelnemer geen of nauwelijks ervaring heeft als biljarter. Want naast de keu oppakken is het ook mogelijk om een potje te kaarten, dammen of gewoon met elkaar te praten.

CLINIC

De opening op 18 mei in Boxtel vindt plaats in de Nationale Beweegweek voor Ouderen, een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Hier worden de fysieke en sociale voordelen van bewegen voor senioren extra onder de aandacht gebracht. Hierom is bij ‘t Ivoor een professioneel biljarter aanwezig om een clinic te geven. Na afloop is er nog de mogelijkheid om na te bespreken. Aanmelden is gratis en kan via Tim van den Akker per telefoon op 06-19 04 98 00 of e-mail: timhetty@gmail.com.