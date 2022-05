AED maakt omgeving Boxtelse scouting veiliger

do 5 mei, 14:03

Spelen rondom de blokhut van Scouting Boxtel aan de Molenwijkseweg is vanaf nu een stukje veiliger geworden. Woensdag werd er namelijk een AED opgehangen. Deze kreeg de vereniging geschonken door autoservice Van de Zande uit Esch. Niet alleen de jeugdleden en vrijwilligers hebben hier baat bij, maar ook mensen uit de omgeving.

Autoservice Van de Zande doet al jaren mee met de Bovag-actie van de Johan Cruyff Foundation. Hierbij wordt bij iedere APK-keuring een klein bedrag afgedragen, waarvan de helft naar de Johan Cruyff Foundation gaat en de andere helft ten goede komt aan initiatieven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Eén van deze initiatieven was het verdelen van AED’s onder de deelnemende bedrijven.

De Essche ondernemer koos blokhut Wickiup van Scouting Boxtel als locatie voor de AED. Eigenaren Frans en Rianne kennen de vereniging goed. Zo zijn beide dochters lid geweest en sponsorde hun bedrijf de aanhanger van de club.

HULPVERLENERS

De automatische defibrillator is opgehangen bij de hoofdingang van het gebouw zodat deze voor iedereen toegankelijk is. Niet alleen Scouting Boxtel, maar ook de omliggende verenigingen, inwoners van de nabij gelegen woonwijk en het Sparrenrijk kunnen er gebruik van maken. De AED is met een cijferslot beveiligd en aangesloten bij hartslagnu.nl. Wanneer het apparaat nodig is krijgen burgerhulpverleners die in de buurt zijn een berichtje met de cijfercode om het slot te ontgrendelen zodat zij hulp kunnen bieden. Iedereen kan zich aanmelden als burgerhulpverlener bij het reanimatie oproepsysteem HartslagNu.

Om nog beter met een de defibrillator om te kunnen gaan, wordt aan de vrijwilligers van de Boxtelse scoutingclub een cursus aangeboden.