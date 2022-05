Dodenherdenking in Gemonde: ‘Dankbaar zijn voor onze vrijheid’

do 5 mei, 12:36

De vlaggenmasten die sinds september bij het Gemondse oorlogsmonument staan, het kruisbeeld aan Kerkeind, deden gisteravond dienst tijdens dodenherdenking. De Nederlandse driekleur hing halfstok terwijl Gemonde herdacht.

In het bijzijn van een aantal militairen vond er een plechtige, traditionele ceremonie plaats, met toespraken, kransleggingen en stemmige klanken. Gilde Sint-Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan verleende ondersteuning en eerde de gevallenen met een fraaie vendelgroet. Leerlingen van groep acht van basisschool Sint-Lambertus droegen gedichten voor.

Wethouder Eric van den Dungen van de gemeente Sint-Michielsgestel sprak uiteraard over de oorlog in Oekraïne, die duidelijk maakt dat we maar al te dankbaar mogen zijn voor onze vrijheid. ,,We moeten verhalen over de Tweede Wereldoorlog blijven vertellen en stil blijven staan bij degenen die hun leven gaven voor onze vrijheid.”

Hij haalde tevens aan verheugd te zijn dat de herdenking weer plaats kon vinden als vanouds, in gezamenlijkheid. Het was weliswaar mogelijk de ceremonie online te volgen, maar dat hoefde niet meer.

De nieuwe vlaggenmasten bewezen gisteravond hun nut en natuurlijk vandaag opnieuw, want waar de vlag gisteren in treurstand hing, wappert het rood, wit en blauw nu fier in de wind.