Tijdens de drukbezochte dodenherdenking in Esch werd een plaquette onthuld met de namen van de vijf burgers die om het leven kwamen bij de bevrijding van het dorp in oktober 1944 en een half jaar later, in 1945.

Comité Esch in Oorlogstijd: ‘Monument is nu echt af’

wo 4 mei, 21:54

Het heeft lang geduurd, maar Esch heeft eindelijk een volwaardig monument om de mensen te herdenken die in de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Vanavond, tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking, werd in ‘t Haventje aan de Haarenseweg een plaquette onthuld met de namen van de burgerslachtoffers en hun verhalen. De bijeenkomst kon rekenen op veel belangstelling.

Er was een vol programma georganiseerd door het comité Esch in Oorlogstijd. Een groot deel van de nabestaanden van de vijf Essche oorlogsslachtoffers was aanwezig om de onthulling bij te wonen. Directe familieleden vertelden daarbij de verhalen van hun vader, moeder of opa of oma. Dat zorgde soms voor emotionele momenten. Zoals bij Jos Verhoeven, vernoemd naar zijn vader die omkwam bij de bevrijding van Esch. Hij stierf toen zijn zoon nog in de buik van zijn vrouw zat. Vijf maanden na zijn overlijden kwam Jos ter wereld, zonder ooit zijn vader te hebben gekend.

Naast verhalen was er ook muziek. Zo zong de familie van Gerven, waarvan de broers Jan en Bert samen in het organiserend comité zitten, gezamenlijk het lied Ons Dorp van Wim Sonneveld. De tekst werd vooraf uitgedeeld aan de bezoekers en er werd dan ook voorzichtig meegezongen door de aanwezigen.

Ook de jeugd van de Willibrordusschool werd betrokken bij de herdenking. Een aantal leerlingen uit groep acht, waarvan een achterkleinkind van een van de burgerslachtoffers, legden rozen bij de plaquette en lazen enkele strofen van een gedicht voor.

OEKRAÏNE

Niet op de voorgrond, maar in het publiek stond Theo van Dooren. Hij heeft twee Oekraïense vluchtelingen in huis genomen en haalde hen over om de plechtigheid bij te wonen. Aangezien zij geen Nederlands spreken, was het wat lastig te volgen, maar toch bleven zij tot het eind aanwezig. ,,Ik vind het mooi dat zij erbij zijn, want we denken ook aan hen in landen waar het nu oorlog is, zoals Oekraïne”, aldus Van Dooren.

Met het blazen van de Last Post door Rini van Griensven werd de twee minuten stilte ingeluid, waarna de plechtige bijeenkomst werd afgesloten in Esch. Het comité kijkt terug op een drukke periode, maar ziet dat het monument in ‘t Haventje met de toevoeging van de nieuwe plaquette nu echt af is.