Cabaretier Ruud Smulders speelt in Podium Boxtel

zo 8 mei, 12:00

Ruud Smulders brak in één klap door met de veelbesproken ‘Minuut van Ruud’. Daarna maakte hij met zijn onnavolgbare stijl een onvergetelijke indruk met zijn comedy special Bruud op BNNVARA. Nu is hij terug met een tweede show: ‘Bruter dan Bruud’. Die is vrijdag 13 mei vanaf 20.15 uur in Podium Boxtel te zien tijdens een ‘blind date’.

Kaartjes voor het optreden van Smulders kosten tien euro. Het is een uitgesteld optreden dat eigenlijk al in januari te zien zou zijn in het kader van het Nationaal Theaterweekend.

‘Bruter dan Bruud’ is een comedy-special zoals je die kent van Netflix. Van de hak op de tak. Waar hilarische gedachtespinsels in rap tempo uit de bocht vliegen. Deze eigenzinnige maker is het publiek altijd één stap voor en de vorm altijd meester. Van rauwe stand-up tot fysieke slapstick en van improvisatie tot snoeiharde hiphopnummers. Tussen al dat comedy-geweld ontdekt het publiek soms de glimp van een jongetje dat net ontdekt niet onsterfelijk te zijn.

De comedian was vaste schrijver van Dit Was Het Nieuws, te zien op tv (De Alpaca’s en Hufterproof) en sidekick bij radioshows. Ook had hij zijn eigen item bij De Vooravond. Momenteel is hij elke zaterdag op NPO Radio 2 te horen in Spijkers met Koppen.