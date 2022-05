Voorlichting over duizeligheid

vr 6 mei, 13:00

Paul Smulders en Rosanne van Hoesel van Lijv Fysiotherapie geven woensdag 11 mei voorlichting over duizeligheid en hoofdpijn en de invloed ervan op iemands functioneren.

Het tweetal vertelt erover in de praktijk aan het Molenpad 7b in Boxtel. Wie de voorlichtingsavond bij wil wonen, kan zich aanmelden via secretariaat@lijv.nl of (085) 006 48 80.