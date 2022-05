Het naaiatelier van de Heilig Bloedstichting is verhuisd van de bibliotheek aan de Burgakker naar het koetshuis bij de pastorie op Duinendaal. Vanaf komende week kunnen deelnemers er terecht om kleding te passen.

Kostuums passen voor Heilig Bloedprocessie

zo 8 mei, 09:00

De jaarlijkse serie pasavonden voor deelnemers aan de Heilig Bloedprocessie begint maandag 9 mei. De figuranten kunnen elke maandag en woensdag van 19.00 tot 20.30 uur terecht in het koetshuis bij de pastorie op Duinendaal 2 om kleding te passen.

De ommegang wordt gehouden op 12 juni, de zondag na Pinksteren. De historisch kledij van de deelnemers is in coronatijd verhuisd van de bibliotheek (Burgakker) naar Duinendaal. Geïnteresseerden kunnen zich in het koetshuis aanmelden als deelnemer.

Maandag 6 juni vervalt het passen vanwege Pinksteren. Nadere informatie is verkrijgbaar via e-mail: aanmelden@bloedprocessie.nl.

Woensdagavond 8 juni vindt in de Sint-Petrusbasiliek de Bloedmirakelse Avond plaats. Historicus Sander Wassing houdt dan een lezing over veldheer Maarten van Rossum die rond 1550 in Boxtel en omgeving dood en verderf zaaide. Kees Doevendans zorgt voor de muzikale omlijsting. De entree voor de lezing bedraagt 8,50 euro.

ROUTE EN AFTERPARTY

De processie zelf trekt, afhankelijk van de weersomstandigheden, 12 juni vanaf 15.00 uur door de straten van Boxtel. Daarbij wordt een kortere en gewijzigde route gevolgd. Die voert vanaf Duinendaal door de Oude Kerkstraat, Clarissenstraat, Koppel, Vicaris Van Alphenlaan, Mgr. Wilmerstraat, Molenstraat, Rechterstraat, Rozemarijnstraat en Markt naar de Sint-Petrusbasiliek. Daar wordt bij terugkeer een lof gehouden. De dag wordt afgesloten met een afterparty voor de deelnemers op de binnenplaats van de pastorie. De Boxtelse band Two of Us treedt daarbij op.

De processie herinnert aan het Heilig Bloedmirakel dat ergens vóór 1380 plaatsvond in de Sint-Petrusbasiliek. Nadat priester Eligius van den Aker een kelk met witte miswijn omstootte, kleurde het altaarlinnen rood. Het was voor de middeleeuwse Boxtelaren hét bewijs dat tijdens de consecratie de wijn veranderde in het bloed van Christus.

Jaarlijks werden de relieken aan de gelovigen getoond tijdens een processie. Na de invoering van het protestantisme bij de Vrede van Münster in 1648 werden de doeken bewaard in het Belgische Hoogstraten, waar sindsdien ook een levendige verering van plaatsvindt. Na decennialang gesteggel kwam een van de doeken in 1924 terug naar Boxtel.