De Walnoot start met maandelijkse dansavond

42 minuten geleden

Op muziek van deejay Harrie Vorstenbosch kunnen bezoekers van gemeenschapshuis De Walnoot in Boxtel voortaan maandelijks een dansje maken. De eerste dansavond wordt vrijdag 27 mei gehouden vanaf 20.00 uur.

Zowel beginners als gevorderden zijn welkom op de ruime dansvloer van het gemeenschapshuis in de wijk Selissenwal. Dat opent de deuren een halfuur voordat Vorstenbosch de foxtrot, Engelse wals, quick-step, chacha en al was dies meer zij laat horen. Bezoekers hoeven niet uitsluitend in koppels te komen, ook alleenstaanden zijn er welkom. De entreeprijs bedraagt drie euro.